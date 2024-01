Eli Iserbyt komt met bekentenis: "Die betaal ik, vind ik niet meer dan correct"

Eli Iserbyt spitst zich volledig toe op zijn carrière als veldrijder. Daar steekt hij zelf ook de nodige centen in.

Voor Eli Iserbyt lijkt geen investering te klein om zich ten volle te geven in zijn sport. Onze landgenoot installeerde een zandbak in zijn tuin, maar wil nog meer.

“Over een hoogtekamer ben ik nog aan het nadenken. Ik heb er al met verschillende mensen over gepraat, maar ik wil eerst honderd procent weten hoe het werkt. Intussen zijn er al veel renners met een hoogtekamer of hoogtetent”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgende zomer gaat Iserbyt dat nog eens proberen in de Ardennen. Daar gaan ze dan met de ploeg enkele dagen naartoe om te zien wat er kan. In de buurt is er ook nog een crossparcours, dat maakt het helemaal af.

En Iserbyt bekent nog meer. “Ik neem op eigen kosten een extra verzorger mee naar de wedstrijden. Bijna iedereen die mij bijstaat, betaal ik. Dat vind ik niet meer dan correct. Ik ben iemand die mezelf maar ook zijn entourage tot het uiterste dwingt. Daar mag ook voor hen iets tegenover staan.”