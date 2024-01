Het moment waarop Uijtdebroeks wou vertrekken bij BORA-hansgrohe: "Daar is iets geknakt"

Cian Uijtdebroeks rijdt dit jaar voor Visma Lease A Bike. En niet, zoals voorzien, voor BORA-hansgrohe.

Na een heuse transfersoap zag Cian Uijtdebroeks af van zijn laatste contractjaar bij BORA-hansgrohe. Hij maakte de overstap naar Visma Lease A Bike. Na veel palaveren vonden de drie partijen een overeenkomst. Voor Marc Sergeant heeft de Duitse wielerploeg het zelf naar de vaantjes geholpen in de Ronde van Spanje.

“Als je Vlasov in de Vuelta niet terugfluit als die Uijtdebroeks, zijn eigen ploegmaat, aanvalt om de zevende plek, vraag je om miserie. Vlasov is een goede coureur, daar niet van. Maar hij heeft intussen genoeg grote rondes gereden om te weten dat hij het niet meer gaat worden voor BORA”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nu pakte hij de ereplaats van Uijtdebroeks af. “En niemand bij BORA die opstond en zei: ‘Jongens, stoppen met zeveren nu. Iedereen staat op zijn plek. Kappen.’ Daar is iets geknakt bij Uijtdebroeks”, is Sergeant duidelijk over het moment waarop Uijtdebroeks wou vertrekken.

“Trek dat dan nog maar eens recht. Dat is bijna onmogelijk. Dat zag je ook bij Uijtdebroeks. Een paar weken later was hij ook niet meer content over zijn tijdritfiets. Zo zijn renners: dan wordt plots alles slecht.”