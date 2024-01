Ploegmaats van Eli Iserbyt konden hun ogen niet geloven: "Ze lachen er wel eens mee"

Eli Iserbyt is er straks in het zand van Zonhoven opnieuw bij. En daar kan wellicht de vruchten plukken van zijn zelf aangelegde zandbak in zijn tuin.

Om zijn techniek in het zand te verbeteren liet Eli Iserbyt afgelopen zomer een grote zandstrook aanleggen in zijn tuin. In de buurt heeft hij weinig zand om te trainen en het is gewoon een investering in zijn carrière.

Maar het zorgt bij zijn ploegmaats van Pauwels Sauzen-Bingoal wel soms voor hilariteit. "Als het ploegtraining is en we passeren bij mij thuis, dan lachen ze wel eens met die zandbak", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volledig crossparcours

Die zandbak is niet het enige, want er liggen ook balkjes in zijn tuin. "Maar Iserbyt wil in de toekomst nog verder gaan dan de zandstrook alleen en een heel crossparcours aanleggen in zijn tuin."

Die aangelegde zandstrook in zijn tuin heeft Iserbyt dit seizoen al geholpen, vooral in Antwerpen, waar hij derde werd. Ook in Niel en Ruddervoorde vond Iserbyt zijn passages in het zand beter dan de voorbije jaren.