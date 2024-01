Toon Aerts verklapt wat 'de Kuil' zo speciaal maakt én hoe ook Van der Poel in de problemen kwam

Straks is het weer zover: de crossers duiken opnieuw naar beneden in 'De Kuil van Zonhoven'. Spektakel voor de toeschouwers, voor de renners zelf blijft het iedere keer kicken.

Sinds 2010 is 'de Kuil' een begrip in de cross. Tom Meeusen en Erwin Vervecken ontdekten de steile afdaling in 2008, twee jaar later werd ze voor het eerst opgenomen in het parcours. Het is ieder jaar opnieuw uitkijken naar de cross in Zonhoven.

Toon Aerts is er voor het tweede jaar op rij niet bij, zijn dopingschorsing loopt pas midden februari af. Maar Aerts kent de cross wel door en door, hij won er in 2019 en 2021. De Kuil kent dus geen geheimen voor hem.

"De Kuil is één van de meest speciale plaatsen die je hebt in het veldrijden", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. "De steile afdaling, de mensen die zo tekeergaan, het lijkt als renner alsof je een arena induikt."

Mathieu van der Poel

Aandachtig zijn is volgens Aerts dan ook het codewoord als je naar beneden duikt. En ook de meest technische renners kunnen er in de problemen komen, ook iemand als wereldkampioen Mathieu van der Poel.

"Ik herinner me een passage van Mathieu van der Poel, die natuurlijk nog een paar kilometer per uur sneller naar beneden gaat dan de doorsnee crosser. Maar ook hij kreeg helemaal op het einde een slag door een remput. Ternauwernood kon hij overeind blijven."