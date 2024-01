Eerste kennismaking met nieuwe meesterknecht van Remco Evenepoel komt eraan voor wielerfans

De 34-jarige Spanjaard is de grootste naam die Soudal Quick-Step kon binnenhalen om Remco Evenepoel te omringen. Zelf heeft Landa al top 5 gereden in elke grote ronde, dat zijn dus toch wel serieuze adelbrieven. Fans die hem beter willen leren kennen of aan zijn zijde een sportieve inspanning willen leveren, krijgen daar de kans toe.

Bij Soudal Quick-Step organiseren ze geregeld virtuele ritten met hun renners op de indoor wielersimulator BKool. Maandag 8 januari om 19u zal het de eerste keer zijn dat Landa daar als Wolfpack-renner aan meedoet. Een gemakkelijke manier om de renner dicht bij de fans te brengen.

