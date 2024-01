José De Cauwer doet droom van jonge wielerfanaat uitkomen: "Een onvergetelijke dag, echt fantastisch"

Dromen vervullen van de jongsten onder ons: wat is er mooier dan dat? José De Cauwer heeft er ook aan meegedaan in 'Vrede Op Aarde'.

Het VRT-programma was Stan Stroeken op het spoor gekomen dankzij enkele filmpjes waarin hij commentaar gaf bij de koers. Er werd dan ook een mooie verrassing op poten gezet: tijdens de Ronde van Lombardije mocht Stan thuis voor een live-publiek bestaande uit familie en vrienden commentaar geven.

DE CAUWER IN GEBRUIKELIJKE ROL

Dat kon niet gebeuren zonder een cocommentator en die rol was uiteraard op het lijf geschreven van niemand minder dan José De Cauwer. Na Michel & José en Renaat & José is er nu dus Stan & José. En het moet gezegd: met José De Cauwer aan zijn zijde deed Stan het voortreffelijk.

De jonge wielerfan reageerde in het programma ook nog een keer op het hele gebeuren. "Het was een onvergetelijke dag. Eén van de mooiste dagen uit mijn leven. Het was echt fantastisch."