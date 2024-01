Schitterend nieuws in verband met Van der Poel en Van Aert bevestigd: "Wens van alle wielerfans gaat uitkomen"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hadden het zelf al aangegeven en het is nu ook bevestigd. Ze zullen aan de start komen van de Wereldbekermanche in Benidorm, net als Tom Pidcock trouwens.

Bij Mathieu van der Poel stond Benidorm sowieso op zijn programma. Bij Tom Pidcock ook, al moest die door ziekte wel al enkele andere voorziene crossen links laten liggen. Wout van Aert had oorspronkelijk een vraagteken achter Benidorm geplaatst, maar zei uiteindelijk ook 'ja'.

Bij Alicante Con el Plato Grande klinkt het dat 'de wens van alle wielerfans gaat uitkomen' en bevestigt de organisatie van de cross in Benidorm dat de 'Grote 3' wel degelijk aanwezig zullen zijn. "Voor mij als organisator is dit ongelooflijk", zegt Pascual Momparler. "We hebben het over idolen die fans aan deze sport verslaafd hebben gemaakt."

VAN AERT EN PIDCOCK NIET NAAR WK MAAR NAAR BENIDORM

Momparler staat al te popelen om al die grote namen in Benidorm in actie te zien. "Niet iedereen gaat naar het WK en toch komen ze naar Benidorm. Het is een kans van once-in-a-lifetime." Afspraak dus maar op 21 januari 2024.