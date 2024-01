📷 Moeten Vingegaard, Roglic en Pogacar al schrik krijgen? Evenepoel maakt stevig indruk

Op de eerste koers van Remco Evenepoel in 2024 is het nog minstens een maand wachten. Maar de Belgische kampioen is duidelijk nu al in vorm.

Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor Remco Evenepoel. De Belgische kampioen trekt voor het eerst naar de Tour, waar hij de strijd aangaat met Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic.

Om de start van het wielerseizoen voor te bereiden, is Soudal Quick-Step op dit moment op stage in Spanje. Evenepoel is daar al langer aanwezig, hij trainde de afgelopen maanden al veelvuldig in de Spaanse zon.

Record voor Evenepoel

Maandag trok Evenepoel naar de Coll des Rates, een populaire berg om de vorm eens te testen bij renners. De Belgische kampioen is duidelijk al in vorm, want hij zette er de beste tijd ooit neer op Strava.

Vanuit Tarbena deed Evenepoel over 4,96 kilometer aan gemiddeld 5,6% 10 minuten en 11 seconden, goed voor een gemiddelde van 29,2 kilometer per uur. Ilan Van Wilder was een halve minuut trager en zette zo de derde tijd ooit neer.

Evenepoel beschikt dus al over een stel goede benen, terwijl zijn eerste koers pas over een maand is. Dan staat hij aan de start van de Ronde van de Algarve (14/02-18/02), die rittenkoers won hij al in 2020 en 2022.