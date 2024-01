Dit is het volledige programma van Remco Evenepoel in 2024: toch nog enkele verrassingen

Op de ploegvoorstelling van Soudal Quick-Step heeft Remco Evenepoel zijn programma voor 2024 uit de doeken gedaan. De Belgische kampioen rijdt maar één Monument.

De grote lijnen van het programma van Remco Evenepoel voor 2024 lagen al vast, maar op de ploegenvoorstelling van Soudal Quick-Step is nog wat meer duidelijk geworden over welke koersen de Belgische kampioen zal rijden.

Beginnen doet Evenepoel niet in de Ronde van de Algarve, maar wel al enkele dagen eerder in de Figueira Champions Classic, waar ook Mathieu van der Poel aan de start verwacht wordt.

Na de Ronde van de Algarve is het tijd voor Parijs-Nice, dit jaar meer dan anders een mini-versie van de Tour door de aankomst in Nice. Daarna volgt geen eerste deelname aan Milaan-Sanremo, Evenepoel neemt dan even rust voor enkele klassiekers.

Amstel Gold Race en Waalse Pijl

Want naast Luik-Bastenaken-Luik staat Evenepoel verrassend ook aan de start in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. De Amstel reed hij nog nooit, de Waalse Pijl één keer in 2022. Na Luik-Bastenaken-Luik trekt Evenepoel voor het eerst op hoogtestage.

De Dauphiné en de Belgische kampioenschappen zijn dan de ultieme voorbereiding op zijn eerste Tour de France in zijn carrière. Na de Tour volgen enkel nog kampioenschappen met de Olympische Spelen en het WK

Programma van Remco Evenepoel in 2024