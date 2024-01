Jasper Philipsen deelt anekdote uit de Tour: "Precies een begrafenis in de bus"

Jasper Philipsen heeft er in 2023 een topjaar opzitten. Hij won onder meer vier ritten in de Tour en pakte ook de groene trui mee naar huis.

In de derde en de vierde rit sloeg Jasper Philipsen al meteen toe in de Tour met twee ritzeges op rij. Ook in de zevende etappe was Philipsen de snelste. In Bordeaux leek Cavendish op weg naar zijn 35ste ritzege, maar Philipsen klopte hem toch nog.

Na finish passeerde een euforische Philipsen bij de ploegbus van Alpecin-Deceuninck. "Ik zette mijn fiets tegen de ploegbus en ging naar binnen", vertelde Philipsen bij 'Vrede op Aarde'.

"Ik riep: "We hebben gewonnen, yes!" Maar het was net een begrafenis in de bus. Daar zaten ze op hun televisie nog op 3 kilometer van de finish. De ploegbaas keek me aan: "Euh, wat?" Ik ben naar buiten gegaan. Daar was het plezanter."

Groene trui

Uiteindelijk won Philipsen ook nog de elfde rit, daarna werd hij ook nog twee keer vierde. Op de Champs-Elysées werd Philipsen tweede, hij werd nipt geklopt door Jordi Meeus. Maar Philipsen mocht als eindwinnaar van de groene trui wel op het podium in Parijs.