Jonge Belg (en broer van) wordt prof: gravelkampioen kiest voor opvallend team

Floris Van Tricht wordt profwielrenner. Al zal dat eigenlijk nog niet in 2024 zijn. Maar toch: de jonge broer van Stan Van Tricht heeft zijn plannetje voor de toekomst meteen helemaal uitgedokterd. Eentje voor de komende jaren.

Floris Van Tricht zal de komende drie jaren rijden voor het Israëlische Israel - Premier Tech. Hij komt over van het Belgische clubteam EFC-L&R – Van Mossel en wordt dus de komende jaren een echte profwielrenner.

Voor 2024 zal hij uitkomen bij de opleidingsploeg van zijn nieuwe formatie, in 2025 en 2026 sluit hij dan aan bij de A-ploeg van Israel - Premier Tech. Daarmee kiest de 22-jarige broer van Stan Van Tricht dus ook meteen voor een plan op langere termijn.

In 2023 liep Van Tricht dan ook enorm in de kijker, met meerdere overwinningen en een aantal heel interessante ereplaatsen. Zo werd hij tweede op het Belgisch Kampioenschap voor beloften, na Simon Dehairs.

Floris Van Tricht is een sterke renner, die ook over een stevig eindschot beschikt. Daarmee kan hij ook voor Israel - Premier Tech op termijn een interessante renner binnen de ploeg worden. De gewezen Europees kampioen in het gravelrijden zal op termijn ook zijn kansen krijgen bij het team.

Briljant 2023 achter de rug

De Grand Prix Honelles, de Memorial Bjorg Lambrecht en een Arden Challenge. Drie knappe overwinningen in 2023, maar daarnaast ook een aantal zeer knappe ereplaatsen in koersen van een groter allooi zoals de Tour des 100 communes (vierde).

Het maakt alleen maar duidelijk dat als Van Tricht zich in 2024 verder kan ontwikkelen, hij in 2025 (en 2026) van belang kan zijn voor Israel - Premier Tech. We wensen de jongeling bij deze alvast veel succes in het begin van zijn profcarrière.