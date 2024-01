Julien Vermote benoemt het grote verschil tussen topploegen Quick-Step en Visma-Lease a Bike

Julien Vermote heeft opnieuw een ploeg gevonden. En met Visma-Lease a Bike is het meteen het beste team van de wereld geworden.

Als renner heeft Julien Vermote al heel wat ervaring en bij heel wat verschillende ploegen gereden. Hij begon in 2011 bij de ploeg van Patrick Lefevere en bleef daar tot eind 2017, toe hij de overstap maakte naar Dimension Data.

Vermote maakte de topperiode mee van de Quick-Step-ploeg, met zeges van Tom Boonen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook bij de Tour-successen van Cavendish was Vermote erbij.

Verschil Quick-Step en Visma

Nu komt hij opnieuw in de beste ploeg van de wereld terecht, bij Visma-Lease a Bike. Toch ziet Vermote een duidelijk verschil met de topploeg van toen. Omdat de koers ook stevig geëvolueerd is in al die jaren.

Volgens Vermote heeft Visma-Lease a Bike de grootste stap van het hele peloton gezet in de afgelopen jaren. Bij de ploeg van Lefevere zal het nu ook professioneler zijn, maar toch zet Vermote zijn nieuwe ploeg nog een trapje hoger.

"Ze zijn voorlopers en de pioniers in de huidige tijd van de koers. Dat is ook een kunst. Dat merk je al als je binnenkomt in de service koers. Maar ook hoe snel ze alles nu voor mij hebben afgehandeld. Ik kan zonder zorgen op stage met de ploeg vertrekken", zegt hij bij Wielerflits.