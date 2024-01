Lucinda Brand kan toch crossen met een neusbreuk, maar zal één groot nadeel ondervinden

De Nederlandse Lucinda Brand heeft wel degelijk haar neus gebroken na haar val in Zonhoven. Maar toch zal ze komend weekend aan de start staan op het Nederlands kampioenschap.

Dat Lucinda Brand na haar zware val in Zonhoven iets zou gebroken zou zijn aan haar neus, leek al een evidentie te zijn. Dat bleek dinsdagochtend uiteindelijk ook, maar toch staat de ex-wereldkampioene niet aan de kant.

Ze staat komend weekend gewoon aan de start van het Nederlands kampioenschap in Hoogeveen. Maar is dat wel een goed idee? Want kan Brand bij een nieuwe val die breuk aan haar neus niet erger maken?

"Voetballen met een gebroken neus is volgens mij nog altijd een stuk riskanter dan veldrijden. Je kunt een bal op de neus krijgen, een tik van de tegenstander", zegt ploegdokter Jan Mathieu bij Het Nieuwsblad.

Bril wordt moeilijk

Want er is geen verplaatse breuk of de neus van Brand staat niet scheef. Er is enkel een breukje helemaal op het einde van het botje van de neus. Volgens dokter Mathieu is er dan ook weinig risico.

Wachten tot de breuk genezen is, zou betekenen dat Brand zo'n zes weken aan de kant staat. Enkel een nieuwe val zou ervoor kunnen zorgen dat het seizoen al voorbij kunnen zijn. Het enige nadeel voor Brand kan zijn is dat ze geen bril zou kunnen dragen door haar breuk.