Lucinda Brand krijgt zwaar medisch verdict, maar neemt verrassende beslissing

Lucinda Brand heeft uitsluitsel gekregen over haar blessure na haar zware val in Zonhoven. En het resultaat is waar voor gevreesd werd.

Lucinda Brand reed in Zonhoven aan de leiding, maar halfweg cross ging de Nederlandse zwaar tegen de grond. Ze reed niet meer verder en greep meteen naar haar neus, die hevig aan het bloeden was. "Ik werd hard geraakt aan m'n neus. Zal een röntgenfoto laten maken om de volgende stappen in het proces te bepalen. Bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Ik beloof dat ik blijf vechten!", reageerde Brand meteen op Instagram. Haar ploeg Baloise Trek Lions heeft nu een update gegeven over de blessure. "Uit röntgenonderzoek bleek dat Lucinda's neus gebroken is", zegt de ploeg op hun sociale media. Maar toch wil Brand nog koersen. Nederlands kampioenschap "Maar ze kan vrij ademen en er zijn geen medische risico's verbonden aan het fietsen. Ze is dan ook vastbesloten om aanstaande zondag in Hoogeveen deel te nemen aan de Nederlandse kampioenschappen."