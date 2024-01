Soudal Quick-Step en Lefevere hebben strak plan om Van Aert en Van der Poel te kloppen

Soudal Quick-Step evolueert in 2024 nog meer in een ploeg voor de grote rondes. Maar toch is ook het klassieke voorjaar nog altijd een doel.

De klassieke kern van Soudal Quick-Step is dit jaar nog wat meer uitgedund. Onder meer Davide Ballerini, Tim Declercq, Florian Sénéchal, Stan Van Tricht, Jannik Steimle en Mauro Schmid zijn vertrokken. Met Yves Lampaert, Casper Pedersen, Tim Merlier en Bert Vanlerberghe, Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe heeft Patrick Lefevere wel nog altijd een paar grote kanonen om te scoren in de klassiekers. Al beseft Patrick Lefevere wel dat het moeilijk wordt. "We hebben geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel, maar als we samen blijven dan is er iets mogelijk", citeert HLN de ploegmanager op de ploegenvoorstelling. De voorbije twee jaren leek meestrijden in de klassiekers wel moeilijker voor de ploeg. Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik telkens het voorjaar 'redden' van de ploeg met een overwinning.