Vrees wordt waarheid: Gerben Kuypers moet drastische beslissing nemen

Gerben Kuypers heeft dan toch een knoop moeten doorhakken over zijn veldritseizoen. De jonge Belg komt niet meer in actie.

Al sinds begin december sukkelt Gerben Kuypers (23) met gezondheidsproblemen. Hij reed nog wel enkele crossen, maar staat sinds tweede kerstdag aan de kant. Hij komt dit seizoen dus niet meer in actie.

"Gerben heeft een aantal weken geleden een virale infectie opgelopen en is hierdoor in een vicieuze cirkel van verstoord herstel en vermoeidheid terecht gekomen", zegt teamdokter Paul Jorna.

"Hij had vooral klachten ter hoogte van de luchtwegen. Dankzij rust is zijn lichaam intussen goed aan het herstellen. We verwachten dat hij er binnen enkele weken volledig bovenop zal zijn."

Focus op de weg

"Na twee weken van rust ben ik progressief energie aan het winnen, al moet ik toegeven dat ik me voorlopig nog niet als voorheen voel", vult Kuypers zelf aan. Volgens de jonge veldrijder is het wijzer om nu voor een rustige aanpak te kiezen.

Vanaf april zou Kuypers opnieuw aan koersen denken en dat worden vooral wedstrijden met WorldTour-team Intermarché-Wanty. Tro Bro Léon, Antwerp Port Epic, Brussels Cycling Classic, Dwars door het Hageland of rittenkoersen als de Rondes van Noorwegen en België staan dan op zijn programma.