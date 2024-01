Caleb Ewan dropt nog eens een bommetje naar zijn ex-ploeg Lotto Dstny

Caleb Ewan rijdt na vijf jaar Lotto Dstny voor Jayco-AlUla. Hij kijkt enorm uit naar de toekomst waarin hij opnieuw wil schitteren.

29 jaar is Caleb Ewan ondertussen al, maar aan stoppen denkt de sprinter totaal niet. Hij is ervan overtuigd dat hij in de toekomst zichzelf nog in de geschiedenisboeken kan sprinten.

De laatste jaren ondervond hij heel veel concurrentie uit verschillende hoeken, maar de Australiër dropt graag nog eens een bommetje over zijn ex-ploeg Lotto Dstny waar het niet meer liep zoals het moest lopen.

“Ik kwam er vanaf het begin van het jaar 2023 niet goed in. Vanaf toen werd het niet beter”, klinkt het bij CyclingNews. “Ik miste in zekere zin ook de support van het team, zeker in de laatste Tour. Zij hadden volgens mij minder vertrouwen in succes dan ik.”

Vertrouwen is voor Ewan heel erg belangrijk. “Ik had niet het idee dat ik er ver vanaf zat in de Tour, ondanks het gebrek aan steun en vertrouwen. Het zegt mij dat als je als sprinter op het allerhoogste niveau succes wil hebben, je team voor jou moet rijden.”

Dat hoopt Ewan bij zijn nieuwe ploeg wel te vinden, al mag hij in 2024 niet als sprinter naar de Tour de France. Het team koos voor Dylan Groenewegen.