Ilan Van Wilder blijft bij zijn standpunt: "Ik heb geen spijt"

Bij Soudal Quick-Step was Ilan Van Wilder een van de grote tegenstanders van de fusie met Jumbo-Visma. En dat verdedigt hij nu nog altijd.

Ilan Van Wilder boekte vorig jaar najaar zijn eerste successen bij de profs. Eerst won hij rit en het eindklassement in de Ronde van Duitsland, midden in de fusieperikelen won hij in Italië Tre Valli Varesine.

Van Wilder sprak zich na zijn zege in Italië sterk uit tegen de fusie met Jumbo-Visma. "Het was een heel onduidelijke periode waarbij iedereen heeft afgezien. We zaten in Italië met een groot deel van de ploeg en de sfeer was niet al te best", blikt hij terug bij Sporza.

Er was bijzonder veel onwetendheid en onzekerheid over de toekomst van de ploeg. "Ik heb geen spijt van de emoties die ik getoond heb. Ik heb mijn gedachten gezegd en ik ben daar tevreden over."

Van Wilder vindt dat hij gewoon opgekomen is voor zijn ploegmaats en de staf. Maar hij is wel tevreden dat de fusie uiteindelijk is afgesprongen en de ploeg nu gewoon doorgaat zoals ervoor.