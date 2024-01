Meer aan de hand? Patrick Lefevere uit zijn twijfels bij transfer van Cian Uijtdebroeks

De zaak van Cian Uijtdebroeks deed heel wat stof opwaaien. Maar Patrick Lefevere denkt het zijne van de hele zaak.

De transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike had heel wat voeten in de aarde. Uijtdebroeks verbrak zijn contract op 1 december, een week later tekende hij bij Visma-Lease a Bike.

BORA-hansgrohe zwaaide echter nog met een contract tot eind 2024. Uiteindelijk kwam er toch een overeenkomst tussen de ploegen en kan Uijtdebroeks de komende jaren gewoon voor Visma-Lease a Bike rijden.

Cinema bij transfer Uijtdebroeks?

Maar renners lijken alsmaar meer onder een contract uit te willen komen, zo leerde het verhaal van Andreas Kron nog. "Voor mij is een handdruk een contract en een contract een handdruk", stelt Patrick Lefevere bij Sporza.

"Maar dat is achterhaald", stelt Lefevere nog. Volgens het UCI-reglement moeten beide ploegen en de renner ook akkoord zijn over een transfer. Dat was bij Uijtdebroeks niet het geval, maar was het verhaal achter de schermen wel zo groot?

"Ik wist dat het aan de gang was, maar ik weet niet in hoeverre er daar toch een beetje cinema gespeeld is. Waarom gaat Roglic van Jumbo naar BORA zonder geluid en over een jonge coureur maken ze wel geluid?