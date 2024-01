Moeite om een rit te winnen voor Wout van Aert? Visma Lease A Bike komt met duidelijk statement

Visma Lease A Bike zal ook volgend jaar goed vertegenwoordigd zijn in de Giro d'Italia. Al hebben ze niet meteen de uitgesproken kandidaat-eindwinnaar in hun rangen.

De ploeg voor de Giro d’Italia van Visma Lease A Bike zal in tegenstelling tot de Tourequipe niet samen aan de voorbereiding op de grote ronde werken.

Het feit dat er geen grote kandidaat om het klassement te winnen mee is, zal daar zeker mee te maken hebben. Cian Uijtdebroeks zal wel voor het klassement gaan, maar zonder druk en in een totaal vrije rol.

Met de deelname van Tadej Pogacar is er echter ook voor Wout van Aert, als het om ritzeges gaat, heel veel concurrentie. Heel wat ritten hebben een punchy finale en dat ligt de Sloveen uiteraard ook heel erg goed.

Het wordt dan ook moeilijker voor Wout van Aert om ritten te winnen. “Wout is heel snel aan de meet, maar dat is Pogacar ook”, zegt Mathieu Heijboer van Visma Lease A Bike aan Indeleiderstrui.

“We krijgen er een heel sterke tegenstander bij in ons doel om etappes te winnen. Zijn klassementsambities bijten ons niet, maar hij is wel een grote concurrent erbij voor de ritwinst. Maar als je dan wint, is het wel mooier.”