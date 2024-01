Ondanks de smeekbede bij Lefevere en Evenepoel: Tim Merlier moet in het zand bijten

Tim Merlier klopte bij Patrick Lefevere en Remco Evenepoel aan voor een plaats in de Tour. Maar Merlier moet zich tevreden stellen met de Giro of de Vuelta.

Door het vertrek van Fabio Jakobsen blijft er met Tim Merlier één topsprinter meer over bij Soudal Quick-Step dit jaar. Merlier solliciteerde openlijk naar een plekje in de Tour, omdat de combinatie met een klassement met Evenepoel mogelijk is, denkt hij.

"Dat ik de Giro rijd en geen Tour? Daar zijn we nog niet volledig uit", zaaide Merlier toch nog wat twijfel bij Sporza. "We moeten nog even afwachten." Maar toch moet Merlier toegeven dat hij dit jaar naar de Giro of de Vuelta

"Ik heb mijn eigen ambitie en ik weet dat ik in de Tour sprints kan winnen. Daar ben ik van overtuigd. Als je als sprinter naam wil maken, dan moet het blijkbaar in de Tour. Dat hebben we afgelopen zomer gezien. Maar goed, het zal niet dit jaar zijn."

Te beperkt?

Merlier beseft dat hij in een grote ronde beperkt is, maar hij vindt wel dat hij zich kan wegcijferen voor de ploeg. En door de aanwezigheid van Evenepoel moet de ploeg toch doorrijden tot de laatste kilometers.

Daarna kon Merlier wel zijn plan trekken. "Maar het wordt niet het geval." De topsprinter mag het dit jaar dus proberen in de Giro en Vuelta, waar hij wellicht Wout van Aert tegenkomt.