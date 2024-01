Tim Merlier doet grote bekentenis over zijn carrière

Tim Merlier is de onbetwiste nummer één bij Soudal-QuickStep als het op sprinten aankomt, zeker nu Fabio Jakobsen andere oorden opzocht.

Onze landgenoot zal er evenwel niet bij zijn in de Tour de France, omdat bij de ploeg van Patrick Lefevere volop ingezet wordt op Remco Evenepoel en er geen plaats is voor renners van de sprinttrein.

Het wordt dan maar Vuelta of Giro voor Merlier, al ziet hij zichzelf beter schitteren in andere koersen. “In een grote ronde ben ik beperkt, dat weet ik zelf ook. Maar ik kan me wegcijferen voor de ploeg. Dat heb ik al bewezen”, doet hij een grote bekentenis over zijn carrière.

En er is nog veel meer dat Merlier wil toegeven over zijn koersen. “Dat ik beter presteer in eendagswedstrijden, is geen geheim. Ik kan me er beter voor motiveren.”

Hij heeft dan ook een specifiek doel voor ogen. “Ik droom wel van het Vlaamse werk, dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Je hebt geen mentale rust in een grote ronde: het is sprinten of overleven.”