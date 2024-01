Tom Pidcock komt met geruststellende update en geeft verklaring voor zijn mindere prestaties

Tom Pidcock kende niet zijn beste periode in het veld. De Britse ex-wereldkampioen moest door ziekte zelfs enkele crossen schrappen.

Net als Wout van Aert focuste Tom Pidcock zich niet op zijn seizoen in het veld, maar de Brit had er wellicht wel meer verwacht. Door een slechte startpositie moest hij vaak een achtervolging inzetten voor hij helemaal raakte.

In Baal liep het dan helemaal mis, Pidcock eindigde pas als twaalfde. Hij schrapte daarna ook de crossen van Koksijde, Gullegem en Zonhoven door ziekte. Op zijn sociale media heeft Pidcock nu een update gegeven.

"Mijn tijd in België was drie veldritten korter dan aanvankelijk gepland. Dat kwam doordat ik niet mezelf was. Ik voelde me slecht, vocht tegen ziekte na een trainingskamp in december en kon daardoor ook niet goed meer herstellen."

Wereldbeker Benidorm

"Ik voel me nu weer beter en zit alweer op de fiets. Ik verblijf nog een paar dagen in Andorra, voor ik naar het zonnige Spanje trek. Daar zal ik me verder voorbereiden op mijn wegseizoen en de laatste cross, in Benidorm."

In Benidorm neemt Pidcock het een laatste keer op tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld. Het WK veldrijden slaat hij, net als vorig jaar, opnieuw over.