Belgisch renner richt eigen ploeg op en gaat voor nieuwe uitdaging

Sommige renners vonden geen ploeg voor 2024. En dan is stoppen vaak de enige mogelijkheid.

Het is niet alle renners gegeven om een ploeg te vinden voor 2024 en voor sommigen lukt het al helemaal niet. Dat was ook het geval voor Lawrence Naesen.

De jongere broer van Oliver Naesen heeft nu echter wel een oplossing gevonden. Hij gaat voor een nieuwe uitdaging nadat hij vier jaar bij AG2R Citroën aan de slag was.

“Ik word een professionele gravelcoureur met een eigen ontworpen ploeg”, legt hij zijn nieuwe doelstelling en ambities uit aan Het Nieuwsblad.

En Naesen laat er geen gras over groeien. . “Op dit ogenblik werk ik een stage af in Calpe. Mijn eerste wedstrijd wordt de X Santa Vall in Girona, een driedaagse koers offroad. Daarna volgen offroadwedstrijden in Europa, Amerika en Kenia.”

En er staan nog zaken op het verlanglijstje, ook op de weg. “Het BK op de weg zal ik ook rijden, net als enkele profkermiskoersen. Dit is een nieuwe motiverende stap in mijn leven.”