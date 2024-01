Thibau Nys doet vader Sven Nys ... enorm afzien: "Hopen dat hij medelijden heeft"

De koude temperaturen houden de sportmannen in Sven en Thibau Nys niet tegen. Vader en zoon zijn woensdag samen op pad geweest, op de fiets welteverstaan. Sven Nys meldde achteraf op X kort hoe het was verlopen.

"3 uurtjes door het Hageland knallen in het wiel van je eigen zoon", schrijft de gewezen veldritkampioen. "Hopen dat hij een beetje medelijden heeft en me thuis brengt met kramp en hongerklop." Misschien een troost voor de wielertoeristen onder ons: het kan de besten overkomen.

