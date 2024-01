Bondscoach De Ketele reageert bijzonder aangeslagen na dopingschorsing voor Shari Bossuyt

De schorsing van twee jaar voor Shari Bossuyt is ook bij de Belgische bondscoach Kenny De Ketele stevig binnengekomen. Maar hij wil Bossuyt ook een hart onder de riem steken.

Net tijdens het EK baanwielrennen maakte Shari Bossuyt dat ze een voorstel van schorsing van twee jaar heeft gekregen na haar positieve dopingtest in maart vorig jaar. Bossuyt gaat ook niet verder in beroep.

Dat is voor de hele Belgische federatie een slag, want Bossuyt was samen met Lotte Kopecky een kanshebber op een medaille op de Olympische Spelen op de ploegkoers. In die discipline werden Kopecky en Bossuyt in 2022 wereldkampioen.

"Ze was inderdaad onze beste kans op een medaille in Parijs", treurt De Ketele bij Sporza. "We lijden er allemaal onder, maar het is vooral voor haarzelf en voor Lotte zwaar om te verwerken."

Steun voor Bossuyt blijft

Maar De Ketele benadrukte ook nog eens dat ze Bossuyt niet laten vallen. "Ik spreek in de naam van het Belgische team wanneer ik zeg dat iedereen in haar gelooft. We hopen dat ze de moed niet zal verliezen en verwelkomen haar graag weer wanneer alle shit voorbij is."