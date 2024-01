In december al bijna een ploeg gevonden: topploeg haakte op laatste moment af bij Julien Vermote

Met Visma-Lease a Bike vond Julien Vermote (34) dan toch nog een ploeg. Maar hij had ook bijna een akkoord met een andere topploeg.

Na een jaar zonder ploeg en kermiskoersen rijden vond Julien Vermote dan toch nog een ploeg. Door het pensioen van Lennard Hofstede eind december, was er bij Visma-Lease a Bike dan toch nog een plaatsje vrij gekomen.

Maar Visma-Lease a Bike was niet de enige ploeg die geïnteresseerd was om Vermote nog een contract aan te bieden. Bij HLN onthult Vermote dat hij ook bij INEOS Grenadiers bijna een contract had getekend.

Net niet bij INEOS Grenadiers

De Britse ploeg haakte op het laatste moment af. "Dat was een klap. Ik voelde toen ook dat het geloof in mijn naaste omgeving verdween." Want het was toen al begin december, de kans dat hij nog een ploeg zou vinden, was bijzonder klein.

Zijn geloof hielp Vermote om de klap te verwerken. "De dag dat ik het bericht kreeg dat Ineos afhaakte, had ik het enorm zwaar. In de namiddag ben ik naar de kerk getrokken om er even tot rust te komen..."

Een paar dagen later belde Visma-Lease a Bike dan, om te vragen of Vermote interesse had om bij hen op kop te rijden en het minste programma te rijden. Voor Vermote natuurlijk een droom die werkelijkheid wordt.