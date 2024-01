Jurgen Mettepenningen geeft zijn favoriet voor BK veldrijden: "Zou meest verdiende winnaar zijn"

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout misschien wel de beste kans op de Belgische titel. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen hoopt op een tweede titel op rij voor zijn ploeg.

Met Michael Vanthourenhout heeft Pauwels Sauzen-Bingoal de man die op drie van de voorbije vier kampioenschappen kon winnen. En daarbij komt nog Eli Iserbyt, die na Van der Poel de meeste zeges heeft dit seizoen.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen gelooft alleszins in Iserbyt. "Hij zou de meest verdiende winnaar zijn", zegt hij bij Sporza. Iserbyt heeft de Superprestige al binnen, staat ook aan de leiding in de Wereldbeker en is de nummer 1 op de UCI-ranking.

"Hij is gewoon de meest constante renner." Maar Iserbyt pakte nog maar één keer een medaille op een Belgisch kampioenschap bij de profs, in 2020 werd hij tweede achter Laurens Sweeck.

Vanthourenhout als extra troef

Met specialist Vanthourenhout heeft de ploeg dus nog een goede tweede troef achter de hand. "Hij kent ups en downs, maar staat er wel steeds op de grote momenten", zegt Mettepenningen nog. Een recente zege in Gullegem kwam dan ook op het goede moment.