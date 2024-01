Patrick Lefevere spreekt klare taal: "Kon drie keer langs de kassa passeren"

De fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step ging uiteindelijk niet door. Patrick Lefevere leek een koele minaar, maar kon eigenlijk zelf stevig profiteren.

Zo'n twee weken leek er een fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma te komen. De doelstelling was om die al in 2024 te realiseren, maar dat leek uiteindelijk niet realistisch. Patrick Lefevere kon stevig profiteren.

"Officieel mag ik dat niet zeggen, maar ik was eigenlijk de lucky guy", zegt hij bij Het Nieuwsblad. De aandelen van Lefevere werden uitbetaald en hij kreeg een rol als adviseur bij de nieuwe ploeg.

Lefevere kon daardoor voor veel minder druk hetzelfde bedrag factureren. En eigenaar Zdenek Bakala had Lefevere een uittredingsvergoeding beloofd op het moment dat hij zou stoppen. "Zo kon ik drie keer langs de kassa passeren."

Vechten voor zijn mensen

Op financieel vlak kan Lefevere dus stevig teleurgesteld zijn dat het allemaal niet is doorgegaan, maar zo zit Lefevere niet in elkaar. Door de fusie zouden heel wat renners en stafleden namelijk zonder ploeg zitten.

En daarom wilde Lefevere ook vechten voor zijn mensen. "Sommigen werken al meer dan 25 jaar voor mij. Alleen al in deze ploeg zijn er vijfentachtig mensen. Met de vrouwen en de jeugd erbij spraken we over 150 mensen. Ik ben geen killer."