Peter Van Petegem gaat aan de slag bij een Belgische wielerploeg

Peter Van Petegem (53) maakt een comeback in het wielrenen. De ex-renner wordt Sport- en Business Development Manager bij het Belgische Bingoal WB.

Van Petegem is al jaren actief in de verzekeringswereld, maar wilde al lang graag bij een wielerploeg aan de slag gaan om zijn jarenlange ervaring te delen. Dat zal hij nu dus doen bij het Belgische ProTeam Bingoal WB.

Toch had de ex-renner de banden met het wielrennen de laatste jaren niet helemaal doorgeknipt. "Vooral met mijn twee zoons Axandre en Maurits die jonge renners zijn, maar ook met mijn functies bij Flanders Classics en de Super 8 Classic."

Deuren openen

Bij Bingoal WB wordt Van Petegem dus Sport- en Business Development Manager. Hij geeft zelf wat meer uitleg over die functie. "Het doel is om te groeien, zowel op sportief vlak als op het gebied van contacten met partners en public relations."

"Ik zal vaak op de wedstrijden aanwezig zijn, om onze renners aan te moedigen om alles te geven en te winnen. Ik wil ook nieuwe deuren openen om het team verder te laten groeien. Ik denk dat de perspectieven heel breed zijn."

Na zijn wielercarrière was Van Petegem al even ploegleider bij Garmin-Cervelo, maar hij was vooral actief als koersdirecteur bij de Omloop Het Nieuwsblad en de Super 8 Classic.