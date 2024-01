Uitkijken naar veelzeggende testen: Wout van Aert pakt uit met een grondige analyse

Met zijn veldritseizoen grotendeels achter de rug is Wout van Aert naar Spanje getrokken, om daar de vorm op te doen die nodig is om het wegseizoen te beginnen. Is Van Aert nu al beter dan pakweg begin december?

Kortom: is de Wout van Aert van nu een andere Wout van Aert dan diegene die op 9 december in Essen zijn eerste veldrit van het seizoen reed? "Ja, toch wel", zegt de renner van Visma-Lease a Bike. "Het is toch wel echt een heel intensieve periode geweest. Je gaat telkens een uur in het rood."

Met die reeks crossen in de benen en enkele dagen rust voor het vertrek naar Spanje, spreekt Van Aert van 'een serieuze stap vooruit'. Hoe groot die stap is, moet misschien ook blijken uit de cijfers. Tegenwoordig wordt allerlei data in apps verzameld en die zou Van Aert samen met coach Mathieu Heijboer dan eens grondig kunnen bekijken.

VOORUITGANG VAN AERT MOET BLIJKEN UIT TESTEN

Op de stage voor het wegseizoen kan die progressie dan ook nog eens getest worden. "Ja, dat is zeker iets wat we doen. Die crossen zijn heel mooi tussen twee ploegstages gevallen. We kunnen zeker in de testen zien wat mij dat gebracht heeft."