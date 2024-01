Voor vader Adrie is het meer dan duidelijk, Mathieu van der Poel heeft er nu zelf ook nog wat over te zeggen

Eens het overduidelijk werd dat Mathieu van der Poel er ver bovenuit zou steken, werd geopperd dat dit de allerbeste versie van zichzelf ooit is. De man over wie het gaat heeft zich daar nu zelf nog eens over uitgesproken.

Nadat Van der Poel twee-drie keer het hele deelnemersveld in het veldrijden had overklast, werd de vraag al gesteld: is dit zijn beste winter ooit? Vader Adrie dacht alleszins van wel. Mathieu heeft die stelling zelf nooit helemaal overgenomen en gaat nu nog eens op die vraag in.

"Dat is moeilijk te zeggen", wil de man met de perfecte score in het huidige veldritseizoen er nog steeds niet volmondig 'ja' op antwoorden. "Ik heb vroeger ook goede winters gehad, toen ik voltijds crosser was. Dat is altijd heel moeilijk te vergelijken."

VAN DER POEL STERKER GEWORDEN OP DE WEG

De renner van Alpecin-Deceuninck haalt wel aan waarom het nu zo goed loopt. "Ik denk dat ik in de jaren dat ik op de weg heb gereden een stuk sterker ben geworden. Ik denk dat dat misschien het grote verschil maakt. Misschien was ik vroeger in de zware crossen zoals Gavere en Baal iets minder. Nu weet ik daar ook wel weg mee."