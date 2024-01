Michel Wuyts maakt zijn keuze in het veldrijden: "Hij zou een mooie kampioen zijn"

Zondag wordt het BK veldrijden in Meulebeke gehouden. Een echte topfavoriet is er niet om de nationale driekleur te pakken.

Wie wordt er zondag Belgisch kampioen veldrijden? Andere jaren is die keuze vlug gemaakt, maar nu zijn er heel wat namen te noemen. Veel crossers kenden een seizoen met ups en downs en nu Wout van Aert er niet bij is kan eigenlijk iedereen Belgisch kampioen worden.

“Eli hoort niet bij het rijtje koud- en warmblazers. Geen mopperaar, altijd rechtdoor. Nu al winnaar van de Superprestige, leider in de Wereldbeker, de enige die in Zolder Van Aert kon bijbenen, Iserbyt verdient meer erkenning dan hij krijgt”, zegt Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws.

Toch komt de West-Vlaming pas ook uit het ziekenhuis, al was hij wel zesde in Zonhoven en kwam die cross eigenlijk nog veel te vroeg.

“Door overbelasting loopt het bij Eli begin januari vaker mis. Vorig jaar trok ischias een sluier over zijn voorbereiding. Hij werd in Lokeren vierde. Iserbyt kreeg genadeloos de stempel 'weer niet.' Bittere beoordelaars. Met wat geluk kan dat nu anders. Iserbyt zou een mooie kampioen zijn.”