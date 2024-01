Nieuwe ploegmaat voor Wout van Aert: "Over die legendarische rol nog niet gesproken"

Visma Lease a Bike verraste met de komst van Julien Vermote. Al kan hij een gouden rol spelen bij de ploeg van Wout van Aert.

Met Julien Vermote haalde Visma Lease a Bike er in extremis nog een puur werkpaard bij. Zijn ervaring moet de ploeg van Wout van Aert op cruciale momenten vooruithelpen.

Dat beseft hij zelf maar al te goed. “Ik heb als helper de Ronde van Vlaanderen gewonnen met Mathieu van der Poel en Philippe Gilbert. Dit is een ploeg die de koers graag hard maakt. Dat ligt mij”, klinkt het meteen bij Het Laatste Nieuws.

Vermote ziet zich niet zozeer de helper van Wout van Aert en Olav Kooij worden. “Ik geloof dat ik van waarde kan zijn voor Wout, maar eigenlijk voor alle kopmannen. Ik ga alles doen wat ze van mij vragen. Dat is mijn ingesteldheid.”

De legendarische rol van Nathan Van Hooydonck overnemen is ook een optie. “Daar is nog niet over gesproken. Nathan is ook in die rol gegroeid. Bovendien waren hij en Wout erg goed op elkaar ingespeeld. Zoiets kan enkel door vaak met elkaar te koersen... Laat mij beginnen bij het begin: op kop rijden van het peloton.”