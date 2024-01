Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening over het aangekondigde afscheid van Sanne Cant

Heeft Sanne Cant haar 15de en laatste titel gepakt in het veldrijden? Ze kondigde alleszins zelf al aan dat ze volgend jaar wellicht niet aan de start staat.

Ondanks stevig weerwerk van Laura Verdonschot pakte Sanne Cant toch opnieuw de Belgische titel veldrijden bij de vrouwen. De rest van dit seizoen en ook nog het grootste deel van volgend seizoen rijdt ze dus in de Belgische driekleur.

Maar volgend jaar zal Cant er dus wellicht niet bij zijn. Ze kondigde voor het BK al aan dat dit wellicht haar laatste deelname is en ze bevestigde dat nog eens achteraf. Volgend jaar na het veldritseizoen wil ze namelijk stoppen.

"Ik zou het BK nog kunnen rijden, maar stel dat ik win, dan is het jammer dat die trui een jaar niet te zien is in het veld", zei Cant na het Belgisch kampioenschap. De 15de Belgische titel was dus wellicht de laatste.

Komt Cant nog op haar stappen terug?

Paul Herygers is daar echter nog niet helemaal zeker van. "Aan de ene kant kan ik haar begrijpen, maar zij kan nu nog niet weten welke benen ze op dat moment zal hebben", zei hij bij Sporza.

"Als dat echt voor het grijpen ligt, dan denk ik dat ze op haar stappen kan terugkeren. Maar het is ook nog niet definitief natuurlijk. Ze weten ze zelfs bij haar ploeg nog niet. Het kan dus nog alle richtingen uit", zei Herygers nog.