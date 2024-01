Teleurgestelde Verdonschot pakt opnieuw zilver en spreekt zich uit over afscheid van Cant

Het heeft niet mogen zijn voor Laura Verdonschot op het Belgisch kampioenschap. Uiteindelijk moest ze haar meerdere erkennen in Sanne Cant en tevreden zijn met zilver.

"De teleurstelling overheerst, ik denk dat dat normaal is", zei Verdonschot na de wedstrijd. "In de koers was het duidelijk dat Sanne beter was. Zelf had ik niet de benen van de voorbije weken, al was het ook geen makkelijke rondje. Misschien was het ook door de aard van het rondje."

Door een val van Cant kwam Verdonschot wel opnieuw in de wedstrijd. "Ik had het gevoel dat ik weer in de koers kwam en dat ik niet moest onderdoen. Ik zette ook druk, maar Sanne kwam telkens terug. Ik weet dat het gevaarlijk is om met haar naar de streep te gaan en dat is ook gebleken."

"Sanne heeft me al een paar keer op die manier geklopt. Ik wéét dat ze sneller is dan ik. Dat is frustrerend, maar verloren is verloren. Vandaag was Sanne gewoon beter dan ik", gaf Verdonschot ook toe.

Volgend jaar nieuwe kans zonder Cant

Volgend jaar krijgt Verdonschot een nieuwe kans op het de Belgische driekleur, want Sanne Cant kondigde aan dat dit wellicht haar laatste BK was geweest. "Sanne zei ook dat het volgend jaar voor mij is, maar daar ben ik vet mee."

"Dan zullen ze zeggen dat het een BK was zonder haar. Ik had graag eens een BK gewonnen mét haar, maar dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer voor mij."