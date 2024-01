Thibau Nys geeft het eindelijk toe: "Nu besef ik wel: da's bizar"

Zondag wordt in Meulebeke het BK veldrijden gereden. Een echte topfavoriet is er niet voor de nationale driekleur.

Thibau Nys gaat in Meulebeke op zoek naar de nationale titel. Het veld ligt helemaal open en een topfavoriet is er niet. Voor de zoon van Sven Nys is het een gigantische opdracht om in de voeten van zijn vader te treden op het BK.

Hij zag zijn vader wel heel veel in de nationale trui rijden. “Als je negen keer Belgisch kampioen wordt in een carrière van zeventien jaar, dan is dat vrij logisch. Nu besef ik wel: da’s bizar! Er zijn zoveel dingen die me ‘onmogelijk’ lijken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Wat niet onmogelijk is, is dat Nys zondag Belgisch kampioen wordt. Door de afwezigheid van Wout van Aert krijgen alle crossers een unieke kans om de titel te pakken.

“Ze komen nooit meer terug. Voor hetzelfde geld word ik vijf keer tweede en daarna geen enkele keer meer Belgisch kampioen. De wedstrijd is hetzelfde als een andere cross, maar de beleving naar die dag toe is anders.”

Na een sterke start kende Nys echter een veel mindere periode. “Ik zeg niet dat mijn vorm is zoals bij de seizoensstart, maar ik ben wel echt terug op niveau. Tot nu toe geef ik mezelf een 7,5 op 10. Met een titel wordt dat 8,5. En nog eens een top-vijf op het WK, dan wordt het echt wel top. Maar het kan ook zijn dat dit cijfer nog zakt.”