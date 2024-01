Victor Campenaerts spreekt zich met ferme bedenking uit over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel blijven voor het veldrijden kiezen in aanloop naar de weg. Daar zullen ze ook ene Victor Campenaerts tegenkomen en die heeft het crossseizoen al met de nodige belangstelling gevolgd.

Campenaerts zoekt zijn heil in het voldoende spenderen van trainingstijd in de Spaanse zon in de winter. Voor de start van het veldritseizoen had Van der Poel die ook al opgezocht en Van Aert nog niet. Zit daar ook een deel van de verklaring voor de overmacht van de Nederlander in het veld?

"Het geeft sowieso een voordeel, maar elk voordeel heeft zijn nadeel", nuanceert Campenaerts. "Misschien zien we Van Aert straks wel zijn beste voorjaar rijden. De waardeverhoudingen tussen die twee zijn zowat het tegenovergestelde van vorig jaar. Het is moeilijk om uitspraken te doen over waar dat aan ligt."

BEPERKT AANTAL TEGENSTANDERS VOOR WOUT EN MATHIEU

Het blijft wel interessant om de mogelijkheden te overlopen. "Het kan zijn dat Wout nu iets minder is en we meer scherpte bij hem zien in het voorjaar. Het kan zijn dat Wout al goed is en Mathieu nog eens zoveel beter is. Dat is relatief. Ze komen vaak tegen elkaar uit. Nu is het ook maar met een beperkt aantal renners dat ze zich meten."

© photonews

Het veldrijden en het wegwielrennen zijn in dat opzicht moeilijk te vergelijken. "Het gaat om het winnen,van crossen, maar op de weg komen ze ook andere tegenstanders tegen. Dan is het wedijveren met een Pogacar en dergelijke."

AANVAL VAN DER POEL OOK VOLDOENDE OP DE WEG?

En dan zouden er zich wel eens heel andere scenario's kunnen ontplooien dan wat we nu te zien krijgen, denkt Campenaerts. "Nu zie je dat iedereen past als Van der Poel aanvalt, maar op de weg weegt dat niveau zich af tegen absolute toppers. Het is moeilijk te zeggen of zich dat gaat vertalen naar het wegseizoen."