Michael Vanthourenhout moet slecht nieuws brengen net voor het BK veldrijden

Europees kampioen Michael Vanthourenhout verdedigt zijn titel op het Belgisch kampioenschap. Maar hij heeft niet de beste voorbereiding achter de rug.

Michael Vanthourenhout beleefde nog geen topseizoen dit jaar. Hij verlengde dan wel zijn Europese titel, maar daarnaast waren er weinig hoogtepunten. De Europese kampioen blesseerde onder meer zijn schouder in Kortrijk.

En deze week was Vanthourenhout dan ook nog eens wat ziek. Hij zou niet 100% aan de start komen van het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. Of hij zijn titel zal kunnen verlengen, is dus niet zeker.

Parcours in zijn voordeel

Toch heeft de Europese kampioen er wel zin in. "Dit parcours is selectief genoeg om een verschil te maken. Het wordt een eerlijke wedstrijd waarin de sterkste zal winnen", zegt hij vooraf bij Sporza.

"En dat het een modderpoel is geworden intussen? Dat zag ik graag gebeuren", lachte Vanthourenhout nog. Op een modderig parcours komt Vanthourenhout namelijk beter tot zijn recht.