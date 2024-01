15-voudig nationaal kampioene Sanne Cant geconfronteerd met een Belgische revanche

Sanne Cant heeft zich voor het eerst gemeld als 15-voudig Belgische kampioene. Een revanche, dat zien ze echter wel vaker in Otegem. Die wedstrijd is alvast traditioneel de eerste kans hiertoe na het BK.

Geen Laura Verdonschot aan de start in de Weversmisdagcross. Geen revanche dus voor de vrouw die Sanne Cant zo het vuur aan de schenen legde op het BK. Met Marion Norbert Niberolle was er slechts één andere kanshebber dan de dame die de tricolore droeg.

Maar er moest deze keer uiteraard ook wel rekening gehouden worden met tegenstand uit internationale hoek.

Dan was het vooral denken aan de Nederlandse rensters Yara Kastelijn en Aniek van Alphen, de Britse Anna Kay en de Amerikaanse Clara Honsinger.

OP PAPIER GOEDE KANSEN VOOR CANT

De verwachte namen palmden de top 6 in. Kay en Honsinger moesten vrede nemen met respectievelijk plaatsen 5 en 6. Zij waren er ook niet meer bij vooraan wanneer de kopgroep van vier begon aan de laatste ronde. Twee Belgische vs twee Nederlandse dames dus. Op papier had Sanne Cant goede papieren.

Maar het was haar ploeggenote bij Crelan-Corendon die deze keer als eerste over de meet kwam. Voor Riberolle is het al het tweede jaar op rij dat ze de cross in Otegem kan winnen. Na haar BK-triomf zal Cant wellicht niet al te zwaar tillen aan haar tweede plaats. Aniek van Alphen maakt het podium compleet.