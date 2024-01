Dit is ontegensprekelijk dé grote opdracht voor Wout van Aert: "Daar zijn we precies mee bezig"

Verschillende zaken kunnen er worden bijgehaald, maar Wout van Aert heeft één grote opdracht in 2024: de kans op winst vergroten in de grote wedstrijden die binnen zijn mogelijkheden liggen. Dan gaat het al snel over Parijs-Roubaix.

U kon eerder al lezen wat Merijn Zeeman in de podcast In Het Wiel vertelde over Wout van Aert en de klassiekers. De sportief directeur van Visma-Lease a Bike hat het ook nog specifiek over de Helleklassieker, wellicht de klassieker die Van Aert het beste ligt.

"Toen we het vorig jaar in Parijs-Roubaix lieten ontploffen, zaten Wout en Christophe Laporte in een groep. Van der Poel zat daar alleen", haalt Zeeman zich voor de geest. Voordeel ploeg Van Aert, denk je dan. "Christophe rijdt lek en de groep van Philipsen komt terug en in één keer draaien de kaarten. Dat is ook Parijs-Roubaix."

© photonews

Al kan de vraag gesteld worden: heeft het dan enkel en alleen met geluk of pech te maken? "Daar kun je ook van zeggen: je moet nog meer afdwingen dat dat niet gebeurt. Daar zijn we precies mee bezig: om de skill groter te laten zijn dan het geluk dat nodig is."