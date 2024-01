Doodeerlijke Remco Evenepoel speelt open kaart: "Blij dat het voorbij was"

Voor Remco Evenepoel was 2023 een jaar met veel hoogtes en laagtes. Hij maakte van de winter gebruik om de batterijen weer helemaal op te laden.

Met een tweede opeenvolgende overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, een derde zege in de Clasica San Sebastian, het WK tijdrijden en vijf zeges in grote rondes was het natuurlijk nog altijd een topjaar voor Evenepoel.

Maar er was natuurlijk wel de opgave in de Giro door corona en een offday in Vuelta waardoor de eindzege buiten bereik was. Na zijn lange seizoen nam Evenepoel dan ook uitgebreid de tijd om wat uit te rusten.

"Ik heb een lange vakantie genomen, langer dan gewoonlijk. Ik heb de fiets vijf weken aan de kant gezet. Dat is heel lang, maar ik voel dat het me zowel mentaal als fysiek deugd heeft gedaan. Het was een lang en hard seizoen met veel ups en downs", zegt hij in een podcast van sponsor Castelli.

Testen in windtunnel van Specialized

"Het was ook een speciaal jaar omdat ik de regenboogtrui mocht dragen", gaat Evenepoel nog verder. "Ik was blij dat het seizoen voorbij was. Ik had wat tijd om over andere zaken na te denken."

Uiteindelijk koos Evenepoel voor Californië als reisbestemming, waar hij ook testen aflegde in de windtunnel van Specialized. "We zijn daar 10 dagen gebleven."

"We zijn naar Santa Monica beach geweest, dan twee dagen naar Las Vegas en daarna zijn we naar San Francisco gereden om drie dagen testen te doen bij Specialized."