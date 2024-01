Evenepoel moet verschillende opvallende beslissingen uitleggen: "Dat houdt steek"

Remco Evenpoel kan binnen een drietal weken weer beginnen vlammen. Verschillende opvallende beslissingen zijn er toch aan te pas gekomen bij het samenstellen van zijn programma.

Heel veel staat in het teken van de Tour de France, maar in de podcast van Castelli zijn ook de eerste koersen van het jaar aan bod gekomen. Dat zijn de Figueira Champions Classic en de Ronde van de Algarve, in Portugal. "Ik presteer altijd goed in de zuidelijke landen. Het is goed om hardheid te krijgen."

"Dat is ook waarom we niet besloten om naar de UAE Tour te gaan", legt Evenepoel al één van die keuzes uit. Vorig jaar stond de UAE Tour wél op zijn kalender. "Het kan daar wat vlotjes lopen op de meeste van die acht dagen. In de Algarve gaat het elke dag op en neer. Er zit ook een mooie tijdrit in."

TANDJE HOGER VOOR EVENEPOEL NA ALGARVE

Daarna is het sowieso tijd om een tandje hoger te schakelen. "Alle koersen na de Algarve zullen van hoge kwaliteit zijn. Dat zijn koersen waar de klassementsmannen top willen zijn. Parijs-Nice en Ronde van het Baskenland passen perfect in de opbouw naar de Ardennenklassiekers. Zeker de Ronde van het Baskenland."

Wat is de algemene balans? "Het is een mooie voorjaarscampagne, met niet té veel koersdagen. Dat houdt steek, want na Luik-Bastenaken-Luik neem ik een korte pauze en dan komt er een hoogtestage aan van bijna vier weken. Daarom gaan we niet op hoogtestage in het voorjaar."

REMCO EVENEPOEL PAS NA LUIK OP STAGE

Nog één van die zeer bewuste keuzes van Evenepoel. "We rekenen op een groot effect na de klassiekers om aan de Tour te beginnen."