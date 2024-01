Het dak eraf! Eli Iserbyt en Jurgen Mettepenningen zetten het feestgedruis in met charmezanger en nog veel meer

Een Belgische titel vieren doe je niet elk jaar. Eli Iserbyt en de ploeg van Jurgen Mettepenningen kunnen het wel doen in 2024 en daar hebben ze - terecht - met volle teugen van genoten.

Het was voor Pauwels Sauzen-Bingoal zondagavond verzamelen geblazen in een feestzaal in Pittem. Sporza en HLN waren erbij om het feestgedruis vast te leggen. Eli Iserby kwam alvast onder luid applaus de zaal binnen, in een reeds aangepaste tricolore van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Charmezanger Garry Hagger was van de partij om het feest op gang te brengen. Met onder meer "Ik heb de hele nacht liggen dromen" en bij "Het allermooiste" zorgden de lichtjes op de smartphones voor de sfeer. Ook "De meeste dromen zijn bedrog" van Marco Borsato en wat meer stevige beats en moderne nummers werden bovengehaald.

ISERBYT NOG NAAR 'CHASSE PATATE'

Dat waren de momenten om de dansvloer helemaal in te palmen en los te gaan. Het feestje is daar wellicht nog lang niet geëindigd, want er stond ook nog een bezoek aan het supporterscafé Chasse Patate in Bavikhove op het programma.