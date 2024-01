Hét voorbeeld om indrukwekkende Mathieu van der Poel te kunnen kloppen: "Ik schrik daar niet van"

De indrukwekkende Mathieu van der Poel boezemt zijn tegenstanders enige angst in. Hem kloppen, dat blijft de droom die ze voor ogen houden.

Nog voor aanvang van het wegseizoen heeft Mathieu van der Poel duidelijk gedemonstreerd dat hij klaar is voor 2024. Heel wat wegrenners zullen in zijn vaarwater komen. Zo ook Arnaud De Lie, aangezien Lotto Dstny hem wil uitspelen in de grote klassiekers.

Jasper De Buyst heeft zich uitgelaten over de kwestie. "De laatste weken is het al Van der Poel wat de klok slaat", verwijst de Belg naar het veldrijden. "Ik schrik daar niet per se van, want samen met Tadej Pogacar is hij de meest getalenteerde wielrenner die er rondrijdt. Qua talent komt voorts niemand in de buurt."

© photonews

Een gegeven waar iedereen al akte van heeft genomen. "Dat is natuurlijk al langer bekend, al blijft het indrukwekkend om te zien. Arnaud moet de klassiekers eigenlijk aanpakken zoals Mads Pedersen dat doet. Dat is iemand aan wie hij zich moet spiegelen."

Exact hetzelfde doen als Van der Poel zal toch niet kunnen. Dan het maar beter proberen op een andere manier. "Jezelf spiegelen aan Mathieu van der Poel moet je niet doen, dat is onmogelijk. Iemand als Pedersen is wel een mooi voorbeeld voor Arnaud."