Nieuwe luxeknecht laat zich klaar en duidelijk uit over Evenepoel en de Tour de France: "Remco zei dat"

Remco Evenepoel trekt zich op gang met 'missie Tour de France' in zijn achterhoofd. Een luxeknecht als Mikel Landa is dan ... geen overbodige luxe.

De Spanjaard heeft met Sporza gesproken over zijn overstap naar Soudal Quick-Step. "Remco zei dat hij me bewonderde en veel waarde hecht aan mijn ervaring. Ik kreeg een rol aangeboden die me motiveerde om naar dit team te komen."

Het is dus ook duidelijk wat die rol inhoudt. "In de eerste plaats zal ik de ploeg zoveel mogelijk helpen. Soms zal dat in dienst zijn van Remco, soms in dienst van iemand anders. Daarnaast mag ik in bepaalde koersen voor eigen rekening rijden. In de Vuelta zal ik bijvoorbeeld de kans krijgen om een goed klassement te rijden."

LANDA LEGT EVENEPOEL GEEN DRUK OP

Alle ogen zullen toch vooral gericht op de Tour zijn. "Ik wil Remco tot het einde van de bergetappes bijstaan. Dat is mijn taak als klimmer. Of Remco de Tour kan winnen? Ik denk niet dat dat onmogelijk is. Maar we gaan hem nu nog geen druk opleggen. Remco rijdt voor het eerst de Tour."

Op dat vlak is er dus meer ervaring bij de concurrentie. "Er zijn rivalen die elk al 2 keer de Tour hebben gewonnen. We zullen zo dicht mogelijk bij hen proberen te blijven en zien waar ons dat kan brengen."