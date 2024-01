Paul Herygers: "Zolang Van der Poel of Van Aert meerijdt, kun je het schudden"

Paul Herygers zag dat het goed was. Memorabel zelfs. Ook als een Van der Poel of een Van Aert niet meedoet, kan die term op een wedstrijd gekleefd worden.

Cocommentator Paul Herygers blikt bij Sporza terug op het BK veldrijden in Meulebeke. "Iserbyt was heel goed aan het seizoen begonnen, maar dan: een klop van de hamer. Om daar in 2 weken tijd in vol seizoen uit te komen, dan vind ik dit een vrij memorabele titel."

Een misschien nog grotere verrassing dan de overwinning van Iserbyt is de tweede plaats van de 23-jarige Joran Wyseure. Kan die uitgroeien tot een renner die 10 crossen in een seizoen gaat winnen? "Zolang er een Van der Poel of Van Aert meerijdt, kun je het schudden. Als je die tegenkomt in je carrière zit je in een benarde situatie."

© photonews

Desalniettemin ziet Herygers in Wyseure wel een man voor de toekomst. "Hij kan op termijn in het spoor van een Vanthourenhout of Iserbyt komen. Over een viertal jaar of zo. En tot dan kan hij af en toe flitsen laten zien. Vooral dan in de zware, koude en natte crossen."