Remco Evenepoel inspireert verrassende Wolfpack-aanwinst enorm: "Een fantastische renner"

Patrick Lefevere bouwt zijn ploeg rond Remco Evenepoel, maar durft ook voor een verrassende naam te kiezen in zijn transferpolitiek. Dat heeft de CEO van Soudal Quick-Step bewezen door Gianni Moscon binnen te halen.

De Italiaan heeft zeker kwaliteiten voor de klassieke koersen en zwaardere wedstrijden, maar staat ook al jaren gekend als het enfant terrible van het peloton. Lefevere gaat de gok dus wel aan om het beste in hem te proberen naar boven te halen. Moscon rekent zowel op een rol in de klassiekers als eentje in de Tour de France.

De klassieke kern zou de allerbeste versie van Gianni Moscon goed kunnen gebruiken, want op dat vlak was het voor Soudal Quick-Step de voorbije seizoen heel wat minder dan de ploeg gewoon is. "In de klassiekers wil ik een belangrijke rol vervullen voor het team en meestrijden in het eerste wedstrijdgedeelte."

Ik zal blij zijn als ik Remco Evenepoel mag ondersteunen

"Zelf voor de overwinning gaan? Als ik er de benen voor heb, waarom niet?" En daarnaast is de vraag dus of we hem ook in de Tour zien. "Ik zal heel blij zijn als ik Remco mag ondersteunen. "Hij is een fantastische renner en kan een heel mooi klassement rijden in de Tour."

"Het podium is een realistisch doel", vindt Moscon. "Ik heb in het verleden vaak deel uitgemaakt van het winnende Tour-team. Met al mijn ervaring kan ik Remco helpen bij zijn Tour-ambities."