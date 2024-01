Remco Evenepoel zorgt als één van de grote sterren voor opwinding: "Zal iets ongekends zijn"

Zelf wil hij misschien het liefst gewoon Remco Evenepoel zijn, maar zijn status als een ster uit de wielersport valt niet te ontkennen. In Portugal staan ze nu al te trappelen voor de komst van Evenepoel.

De Belgische kampioen heeft eerder al zijn programma voor het voorjaar van 2024 uit de doeken gedaan. Dat bestaat uit tal van grote afspraken, maar het begint voor Evenepoel in Portugal met de eendagskoers Figueira Champions Classic op 10 februari en de Ronde van de Algarve vanaf 14 februari.

Bij O Jogo wordt Evenepoel alvast naar voren geschoven als de grote vedette in de Figueira Champions Classic. Ook komst Stefano Bertolotti, de speaker van de Giro, aan het woord. De Italiaan zal samen met een gast-dj de ploegenvoorstelling op 9 oktober in goede banen leiden.

EVENEPOEL BRENGT WAT TEWEEG IN PORTUGAL

"Die presentatie zal iets ongekends zijn in dit land en een eerste grote kans voor het publiek om de wereldsterren uit het peloton te zien", houdt Bertolotti zich niet in. "Er zal opwinding zijn en we verwachten veel applaus van het publiek bij het betreden van het podium van elk van de 23 aanwezige teams en hun sterren."

Remco Evenepoel zal als nummer 3 op de UCI-ranking en tweevoudig winnaar de van de Ronde van de Algarve de grootste ster zijn in Figueira da Foz.