Subtiele bedanking komt zijn richting uit: alles valt of staat met Mathieu van der Poel

Het is haast onwezenlijk welke impact Mathieu van der Poel heeft op het hele wielergebeuren. Alles valt of staat met hem, zo lijkt het. Zeker in Nederland.

Daar heeft zondag het NK veldrijden plaatsgevonden. Met Joris Nieuwenhuis als overwinnaar, nadat hij de maat nam van twee van zijn landgenoten die ook voor Baloise Trek Lions rijden. Dit alles gebeurde in de afwezigheid van Mathieu van der Poel, die momenteel op stage is met Alpecin-Deceuninck. En wat als hij nu eens wél van de partij was op het NK veldrijden? "Ja, dan had hij gewonnen natuurlijk", vertelt Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis zonder verpinken aan het Algemeen Dagblad. De 28-jarige Achterhoeker maakt zich hierover dus geen enkele illusie. © photonews Die heeft zich enkel beziggehouden met de rest van het deelnemersveld. "Wie er niet is, kan niet winnen", klinkt het. En Joris Nieuwenhuis stuurde op een bepaalde manier ook nog wel een kleine bedanking de kant van Mathieu van der Poel op. "Voor ons is het wel prettig dat hij niet meedoet. Dan kunnen wij ook een keer kampioen worden." Zo blijft iedereen tevreden bij onze noorderburen.